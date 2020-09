Energia: stampa turca, “la Libia ci invita ad acquisire più quote di gas e petrolio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Libia avrebbero invitato le aziende della Turchia ad acquisire una quota maggiore di riserve gasifere e petrolifere nella nazione nordafricana, membro dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). L’informazione è stata diffusa oggi dall’agenzia statale “Anadolu” e dal quotidiano filo-governativo “Daily Sabah” citando Murtaza Karanfil, responsabile per le relazioni estere del Business Council turco-libico. "Le autorità libiche hanno invitato le compagnie turche in Libia, sottolineando che le aziende energetiche turche non hanno ottenuto una quota sufficiente di riserve di petrolio e gas nel paese e che dovrebbero ricevere una quota maggiore", ha detto Karanfil. Secondo quest’ultimo, un accordo al riguardo dovrebbe essere firmato nel prossimo futuro. "Ci auguriamo che i negoziati che abbiamo avviato con il Consiglio libico per il petrolio e il gas, su richiesta libica, siano l'inizio di un processo che si tradurrà in un crescente interesse dei due paesi. Abbiamo in programma di firmare un accordo su questo tema e crediamo che questo creerà un corridoio indistruttibile tra noi e la Libia. Ci auguriamo che in futuro le aziende turche abbiano l'opportunità di estrarre e trattare gas e petrolio in Libia", ha detto Karanfil. (segue) (Tua)