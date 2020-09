Energia: stampa turca, “la Libia ci invita ad acquisire più quote di gas e petrolio” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha espresso in diverse occasioni l’intenzione di avviare una cooperazione con la Libia in molte aree, comprese le esplorazioni di petrolio e gas, in particolare dopo che alla fine del 2019 i due paesi hanno firmato un controverso patto sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale. Un alto funzionario del ministero dell'Energia turco ha detto la scorsa settimana che la Turchia ha avviato con la Libia delle trattative per compiere delle nuove esplorazioni di petrolio e gas. "Siamo in trattative per alcuni potenziali nuovi accordi e nuovi giacimenti, ma principalmente le aree che stiamo esaminando riguardano la produzione di petrolio. Stiamo anche discutendo di alcuni potenziali blocchi offshore", ha spiegato il funzionario del dicastero, citato dal “Daily Sabah”. A detta di Karanfil, il costo dell'estrazione di gas e petrolio in Libia è più conveniente rispetto ad altri paesi della regione. Vale la pena ricordare che lo scorso giugno il ministro dell'Energia e delle risorse maturali, Fatih Donmez, ha annunciato che Ankara ha delineato sette aree per realizzare esplorazioni di idrocarburi nell'ambito del patto con la Libia, circostanza duramente respinta da Grecia, Cipro, Egitto e dalle autorità della Libia orientale non riconosciute al livello internazionale. (segue) (Tua)