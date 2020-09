Energia: stampa turca, “la Libia ci invita ad acquisire più quote di gas e petrolio” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Turkish Petroleum (Tpao) ha già presentato domanda per perforare le sette aree scelte come parte dell'accordo turco-libico. La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera della Libia, è coinvolta nei colloqui che includono argomenti come la generazione di energia e la posa di oleodotti, ha detto ancora Karanfil. La Turchia conduce attività di esplorazione e produzione di petrolio in Libia da quasi 20 anni, ma questi progetti sono stati interrotti nel 2011, dopo la rivoluzione che ha deposto Gheddafi. L’azienda italiana Eni, invece, è l’unica compagnia petrolifera ad essere rimasta nel paese e ad aver continuato le attività nonostante il conflitto. “Vogliamo avere una quota in Libia per sostenere gli investimenti degli ultimi anni ", ha detto Karanfil. Le esportazioni turche verso la Libia sono ammontate a circa 1 miliardo di dollari da gennaio ad agosto di quest'anno. “Con la ripresa che abbiamo sperimentato da giugno, prevediamo di chiudere l'anno con un valore di 1,5 miliardi di esportazioni. Considerando la popolazione libica di circa 6 milioni, la dimensione delle nostre esportazioni non è negativa”, ha aggiunto. (segue) (Tua)