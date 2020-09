Energia: stampa turca, “la Libia ci invita ad acquisire più quote di gas e petrolio” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziale delle esportazioni turche in Libia è di “10 miliardi dollari”, ha affermato di nuovo Karanfil. Non solo: Ankara considera l’ex Jamahiriya di Gheddafi come una potenziale porta d'accesso all'Africa, con ulteriori investimenti in corridoi aerei e terrestri, incluse le ferrovie. Karanfil ha anche enfatizzato il numero di accordi recentemente firmati tra i due paesi. In effetti, le banche centrali di Turchia e Libia hanno recentemente firmato un memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione finanziaria, anche se i dettagli dell'accordo restano fumosi. Inoltre, il ministro turco dell'Industria e della tecnologia, Mustafa Varank, il governatore della Banca centrale libica, Sadiq al Kabir, e il presidente della Libyan Investment Authority (Lia, il maxi fondo sovrano libico bloccano da sanzioni Onu), Ali Mahmoud, hanno firmato un protocollo di cooperazione tecnologica all'inizio di questo mese. I due paesi, infine, hanno siglato a metà agosto (nell'ambito di una visita di una delegazione turca di alto livello in Libia) un memorandum d'intesa per rilanciare i legami commerciali ed economici. (Tua)