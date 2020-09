Russia-Ucraina: Kiev condanna le elezioni locali in corso in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni amministrative in corso in Crimea sono illegittime: lo ha rimarcato il ministero degli Esteri dell'Ucraina tramite una nota, nella quale chiede alla comunità internazionale di condannare il voto organizzato dalla Russia nella penisola. "Il ministero degli Esteri condanna le così dette elezioni condotte dagli occupanti russi nei territori temporaneamente occupati della Crimea. Queste sono illegittime e i loro risultati sono nulli e invalidi", si legge nella nota del ministero degli Esteri di Kiev. Secondo l'Ucraina, prosegue la nota, si tratta di una nuova violazione della sovranità e dell'integrità territoriale ucraina e per questo dovrebbero essere rafforzate le sanzioni contro Mosca. (Res)