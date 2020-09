Francia: cinese Envision pianifica impianto produzione batterie per auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo cinese per le energie rinnovabili Envision sta valutando la costruzione di uno stabilimento per la produzione di batterie in Francia al fine di sostenere la domanda crescente nel mercato dei veicoli elettrici. Lo riferisce il quotidiano "Journal du Dimanche". Sarebbero 12, secondo le fonti del quotidiano, le località individuate per la possibile apertura dello stabilimento francese. Il direttore per gli affari internazionali di Envision ha affermato che il gruppo cinese intende investire centinaia di milioni di euro nel nuovo impianto, che potrebbe aprire nel 2023.(Frp)