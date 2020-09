India: il parlamento riprenderà domani le attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento indiano riprenderà domani i lavori nonostante il numero ancora in crescita di contagio da coronavirus. La sessione monsonica inizierà domani sia per la Camera del popolo (Lok Sabha) che per il Consiglio degli Stati (Rajya Sabha) e durerà fino al primo ottobre prossimo. I deputati dovranno attenersi a una serie di misure stringenti per contenere la pandemia di coronavirus. Ciascun membro del parlamento, assieme ai membri delle rispettive famiglie e ai collaboratori, dovrà sottoporsi al test 72 ore prima dell’inizio dei lavori. Soltanto i parlamentari che risulteranno negativi potranno partecipare alla sessione. Per minimizzare i rischi di contagio, inoltre, tutti i documenti parlamentari saranno disponibili in formato elettronico e le presenze verranno conteggiato attraverso un’applicazione mobile sviluppata dal Centro informazioni nazionale dell’India. In base ai dati ufficiali, l’India ha registrato finora 4,75 milioni di casi e 78 mila morti per Covid-19.(Inn)