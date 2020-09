Nord Macedonia-Bulgaria: ex presidente Plevneliev, Sofia non ostacolerà negoziati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria non bloccherà la prima conferenza intergovernativa della Macedonia del Nord con l'Unione europea: lo ha assicurato l'ex presidente bulgaro, Rosen Plevneliev, commentando le dichiarazioni del ministro della Difesa di Sofia, Krasimir Karakachanov, il quale ha detto che se non verrà risolta la disputa riguardo la figura storica di Goce Delchev la Bulgaria è pronta a mettere il veto sull'effettivo avvio dei negoziati di adesione all'Ue di Skopje. "La Bulgaria ha sempre sostenuto la Macedonia del Nord lungo la sua strada verso una prosperità pacifica ed europea", ha dichiarato Plevneliev in un'intervista all'emittente "Tv 24". Ricordando che la Bulgaria è stato il primo paese a riconoscere l'indipendenza di Skopje, l'ex capo dello Stato ha detto che è improbabile che il governo di Sofia bloccherà la prima conferenza intergovernativa Ue-Macedonia del Nord a dicembre. Nonostante ciò, ha precisato, la commissione congiunta bulgaro-macedone deve risolvere la questione di Goce Delchev. (Bus)