Difesa: coronavirus in Spagna, stanziati 31 milioni per operazione Balmis

- Il ministero della Difesa spagnolo ha stanziato 31 milioni per la realizzazione ed esecuzione dell'operazione Balmis per affrontare le fasi più dure della pandemia del coronavirus. Secondo quanto affermato da una nota ministeriale, le Forze armate hanno effettuato 20 mila interventi, la maggior parte dei quali relativi alla disinfezione delle infrastrutture critiche in 23 mila località del paese durante i 98 giorni dello stato di emergenza.(Spm)