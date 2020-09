Afghanistan: Abdullah ai negoziati di Doha, "una lunga guerra non può essere conclusa in pochi giorni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Kabul mette in chiaro che l'accordo per porre fine a un conflitto durato decenni in Afghanistan non può avvenire in poche ore. “Una lunga guerra non può essere conclusa in pochi giorni”, ha detto oggi Abdullah Abdullah, presidente dell’Alto Consiglio afgano per la riconciliazione nazionale, parlando a Doha, in Qatar, dove ieri sono iniziati i colloqui tra il governo afghano e i talebani. “In un giorno o due questi problemi non saranno risolti, ma il primo passo è mostrare volontà per una riduzione della violenza. (...) Il popolo afghano vuole che la violenza finisca il prima possibile, ne stiamo parlando ed entrambe le parti ne discuteranno, come da programma", ha detto Abdullah, citato dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Sia il governo che il gruppo ribelle hanno espresso la volontà di continuare i negoziati, ha aggiunto l’esponente di Kabul, spiegando che questa opportunità di raggiungere la pace non dovrebbe essere sprecata. (segue) (Res)