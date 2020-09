Afghanistan: Abdullah ai negoziati di Doha, "una lunga guerra non può essere conclusa in pochi giorni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Masoom Stanekzai, ex capo della Direzione nazionale della sicurezza che guida la squadra negoziale del governo, ha elogiato lo “spirito positivo” dei colloqui. "L'atmosfera era molto buona prima di entrare nelle discussioni più controverse. Se andiamo avanti con questo spirito, il risultato sarà buono perché entrambe le parti hanno la responsabilità di porre fine alla guerra", ha affermato Stanekzai nella stessa conferenza stampa. Gli storici negoziati di pace tra il governo afghano e i talebani sono iniziati ieri a Doha, dopo che entrambe le parti hanno completato con successo un accordo per lo scambio di prigionieri. Gli Stati Uniti e i talebani hanno sottoscritto un accordo di pace il 29 febbraio, spianando la strada all'inizio dei colloqui intra-afgani. Il dialogo è stato tuttavia ritardato più volte poiché sia il governo di Kabul che gli insorti erano in disaccordo sul processo di scambio di prigionieri. (segue) (Res)