Afghanistan: Abdullah ai negoziati di Doha, "una lunga guerra non può essere conclusa in pochi giorni" (3)

- I talebani, da parte loro, ribadiscono la richiesta di un governo di tipo islamico e sono pronti a portare avanti il processo di pace "se il governo di Kabul rispetterà la sua parte" di accordo. Lo ha detto ieri il mullah Abdul Ghani Baradar, capo dell'ufficio politico dei talebani, nel corso dei negoziati intra-afghani ospitati in Qatar. "L'Emirato islamico (i talebani) ha attuato gli impegni presi nell'accordo di Doha. Esortiamo anche l'altra parte ad attuare i suoi impegni, in modo che il processo di pace possa procedere senza intoppi, ostacoli o ritardi", ha detto il rappresentante dei talebani, aggiungendo che il suo movimento si aspetta dei negoziati “onesti”. Secondo Baradar, che ha scontato otto anni di detenzione in Pakistan, l'Afghanistan dovrebbe avere un sistema di governo islamico. "Vorrei che tutti considerassero l'Islam nei loro negoziati e negli accordi e non lo sacrificassero agli interessi personali", ha detto il leader politico dei talebani. Lo stesso concetto è stato rimarcato anche da Suhail Shaheen, portavoce dell'ufficio politico dei talebani. “L'Emirato Islamico (i talebani) vuole che il sistema di governo diventi islamico. Quando ciò sarà fatto, quel giorno verrà raggiunto un cessate il fuoco", ha detto Shaheen. (segue) (Res)