Afghanistan: Abdullah ai negoziati di Doha, "una lunga guerra non può essere conclusa in pochi giorni" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ieri nella cerimonia inaugurale dei negoziati, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha detto che la scelta del sistema politico è responsabilità del popolo afgano. “Negli Stati Uniti – ha spiegato - abbiamo scoperto che la democrazia funziona meglio. I sistemi democratici riflettono le scelte della maggioranza proteggendo i diritti umani di tutti, poiché tutti sono creati a immagine di Dio. Questo modello ha portato grande pace e prosperità a noi e agli altri Paesi democratici. E dal momento che nessuno può fornire tutte le soluzioni, gli Stati Uniti non hanno intenzione di imporre il suo sistema sugli altri. Crediamo fermamente che proteggere i diritti di tutti gli afgani sia il miglior modo per rompere il circolo vizioso della violenza. Posso solo auspicare queste azioni. Sarete voi a scrivere il prossimo capitolo della storia afgana. Spero che sia un capitolo di riconciliazione e progresso, non un’altra storia di lacrime e sangue. Vi invitiamo ad assumere decisioni che spingano il Paese lontano dalla violenza e dalla corruzione, verso la pace, lo sviluppo e la prosperità”. (Res)