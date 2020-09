Giappone: 649 nuovi casi di coronavirus nella giornata di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato 649 nuovi casi di coronavirus nella giornata di ieri, che portano il totale dei contagi a quota 75.980. Lo ha reso noto questa mattina il ministero della Sanità di Tokyo, che dà notizia anche della morte di 16 persone per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Finora, le vittime del coronavirus in Giappone sono state 1.451, mentre 190 sono i pazienti attualmente in condizioni critiche. Il Paese sta assistendo a una seconda ondata di contagi dallo scorso luglio, con un picco di mille casi giornalieri registrati ad agosto. Tra le città più colpite vi è la capitale Tokyo, dove ieri sono stati confermati 226 nuovi casi.(Git)