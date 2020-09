Scuola: comune di Sora, in bocca al lupo e buon lavoro per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In bocca a lupo e buon lavoro al grande 'popolo' della scuola: dagli studenti ai docenti, ai dirigenti, al personale Ata che stanno per avviare il nuovo anno scolastico in un momento così delicato ma pur sempre di vita collettiva, per una società che, comunque, continua a istruire i suoi figli". È l'augurio in una nota del sindaco di Sora Roberto De Donatis. "Domani gli istituti di scuola superiore della nostra Città accoglieranno gli alunni che da marzo sono stati lontani fisicamente da compagni e professori. Sarà un anno scolastico particolare con il rispetto delle misure di contenimento del Covid 19. Un anno impegnativo che ci vedrà uniti al lavoro ognuno nei propri ruoli e con le proprie competenze". "Auguro un rientro sereno nella convinzione che la Scuola e l'Italia tutta vincerà anche questa nuova sfida. Buon anno scolastico a tutti voi", ha concluso De Donatis.(Com)