Mali: l’opposizione respinge la proposta della giunta militare per la transizione

- L’opposizione in Mali respinge la proposta della giunta militare, salita al potere dopo il golpe che lo scorso agosto ha deposto il presidente Ibrahim Boubacar Keita, per la nomina di un governo di transizione per un periodo di 18 mesi, al termine del quale dovrebbero essere convocate nuove elezioni. Lo si legge in un comunicato dalla principale coalizione dell’opposizione, M5, movimento protagnista delle proteste che hanno portato alla caduta del precedente governo. Il documento pubblicato ieri dalla giunta militare per l’avvio della fase di transizione, si legge nel comunicato, “non riflette le opinioni e le decisioni del popolo maliano”. Uno dei punti contestati riguarda la figura del capo del futuro governo di transizione, che secondo l’opposizione dovrebbe essere un civile. Sul punto, invece, la giunta militare afferma che l’esecutivo potrà essere affidato indifferentemente “a un civile o un militare”. L’M5, inoltre, denuncia “intimidazioni, pratiche antidemocratiche e sleali” nella fase di redazione del documento, e accusa la giunta di avere come unico obiettivo quello di restare al potere. (segue) (Res)