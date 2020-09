Mali: l’opposizione respinge la proposta della giunta militare per la transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo adottato ieri sera a Bamako fissa in 18 mesi la durata della transazione, sei mesi in più di quanto chiesto dai leader della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao), e incarica un comitato formato dalla stessa giunta di nominare un presidente civile o militare. Sono previsti tre organi di transizione: il presidente e il suo vice; un consiglio nazionale di transizione composto da 121 personalità espresse dalle forze armate, dalla coalizione dell’opposizione, dai partiti politici, dalla società civile, dai leader religiosi, da giovani e donne e che avrà le prerogative di un parlamento; un premier a capo di un governo composto da 25 ministri. Particolarmente rilevante è l’articolo 19 della Carta approvata dalla giunta militare, che concede l’immunità a tutti gli esponenti degli organi di transizione, che non potranno dunque essere perseguiti o arrestati per crimini commessi durante il colpo di Stato del 18 agosto. (Res)