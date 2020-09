Iraq: l’ayatollah Al Sistani sostiene le elezioni anticipate a giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ayatollah Ali al Sistani, massima autorità religiosa sciita dell’Iraq, ha dato il suo assenso alle elezioni parlamentari anticipate fissate per giugno 2021, a seguito del suo primo incontro dopo quasi un anno con la rappresentante delle Nazioni Unite nel paese, l’ex ministra della Difesa olandese Jeanine Hennis-Plasschaert. "Le elezioni parlamentari previste per il prossimo anno sono di grande importanza", ha detto Al Sistani in una dichiarazione diffusa via web dopo la riunione bilaterale. Gli iracheni dovrebbero essere incoraggiati a partecipare "ampiamente", ha aggiunto l’anziano leader iracheno, avvertendo che se consultazioni non avranno luogo “l'unità e il futuro del popolo iracheno saranno minacciati”. Al Sistani, 90 anni, raramente appare in pubblico e di solito emette un sermone settimanale del venerdì tramite un rappresentante. L'ayatollah, inoltre, evita di incontrare personaggi politici ad eccezione dell'Onu, che è vista come imparziale. (segue) (Irb)