Iraq: l’ayatollah Al Sistani sostiene le elezioni anticipate a giugno 2021 (2)

- Quest'anno il religioso classe 1930 è stato più silenzioso del solito: le preghiere settimanali si sono interrotte a fine febbraio con l'inizio della pandemia di coronavirus, acuendo i timori per la sua salute. Oggi, invece, Al Sistani ha ospitato la Hennis-Plasschaert nella sua residenza nella città sacra sciita di Najaf, 180 chilometri a sud di Baghdad, dieci mesi dopo il loro ultimo incontro. "Se fatte nel modo giusto e credibile, (le elezioni anticipate) potrebbero aprire un capitolo importante per il paese", ha rimarcato Al Sistani. Non solo: il religioso iracheno ha definito le consultazioni anticipate come "l'unica via d'uscita dalla crisi attuale". Il primo ministro Mustafa al Kadhemi aveva annunciato a fine luglio che l'Iraq avrebbe tenuto le elezioni parlamentari con quasi un anno di anticipo, nel tentativo di mantenere una delle principali promesse pronunciate quando era salito al potere all'inizio di quest'anno. Le elezioni anticipate sono infatti una richiesta chiave dei manifestanti antigovernativi, che per mesi hanno organizzato proteste, durante le quali alcuni sono rimasti uccisi. (Irb)