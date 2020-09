Omofobia: Meloni, pena esemplare per assassino Maria Paola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un pensiero e una preghiera per Maria Paola, strappata alla vita a 20 anni per mano di suo fratello". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Tanta la violenza che si cela dietro questa inaccettabile morte: da quella contro gli omosessuali e quella sulle donne - aggiunge -. Ma anche quella indegna idea che una donna non possa scegliere per sé stessa e che abbia bisogno del permesso di qualcuno per essere libera. C'è una violenza atroce che dilaga tra i giovani e che continua a sfociare in simili episodi. Un inaccettabile degrado che abbiamo il dovere di arginare al più presto. Lo Stato deve tornare a farsi sentire e dare il messaggio chiaro che la violenza non è tollerata e chiunque la pratichi ne dovrà rispondere davanti alla legge.Ora pena esemplare per questo schifoso assassino".(Rin)