Bielorussia: fonti stampa, 250 arresti durante ultima protesta a Minsk

- Circa 250 persone sono state arrestate a Minsk nel corso dell'ultima manifestazione di protesta organizzata oggi contro il presidente Aleksandr Lukashenko. Lo ha confermato la portavoce del ministero dell'Interno bielorusso, Olga Chemodanova, parlando all'agenzia di stampa russa "Sputnik". Secondo quanto spiegato, le manifestazioni stanno proseguendo in 17 aree di Minsk, con circa 3.000 persone rimaste a protestare per le strade della capitale. In precedenza, la stampa internazionale ha dato notizia di almeno 100 mila persone scese in piazza oggi nella capitale bielorussa. L'accesso a piazza Oktyabrskaya, luogo delle sedi delle istituzioni a Minsk, è stato interdetto con il filo spinato dalla polizia bielorussa. Il ministero dell'Interno di Minsk ha in precedenza fatto sapere che 114 persone sono state arrestate ieri nel corso della proteste caratterizzate anche da una marcia delle donne.(Rum)