Ue: Lagarde, vitale mantenere politiche espansive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurozona deve continuare a spendere per sostenere la ripresa dopo la pandemia del Covid-19. Lo ha ribadito la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, nel suo messaggio inviato per l’incontro annuale del Consiglio dei governatori delle Banche centrali arabe. Secondo Lagarde, il proseguimento delle politiche espansive "è vitale" per sostenere il rilancio economico e l'occupazione. La presidente della Bce ha detto che l'istituzione da lei guidata non intende "abbassare la guardia" e che monitorerà l'andamento del tasso di cambio della moneta unica. "Nell’attuale contesto di elevata incertezza il Consiglio direttivo (della Bce) valuta attentamente le informazioni che arrivano, inclusi gli sviluppi sul tasso di cambio, alla luce delle implicazioni sulle prospettive della stabilità dei prezzi", ha dichiarato Lagarde. (Beb)