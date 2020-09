© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ha sostenuto il ministro Gualtieri ci attendiamo un rimbalzo dell'economia: secondo il Cresme ad agosto le gare d'appalto sono aumentate del 26 per cento con una riduzione nei mesi del lockdown solo del 4 per cento. Questa ripresa si rafforzerà nell'edilizia privata grazie al superbonus del 110 per cento". Lo scrive su Twitter la ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli. (Rin)