Roma: senza mascherina a Campo de’ Fiori si oppongono ai controlli, 3 ragazzi denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1.500 le violazioni riscontrate in questo fine settimana dalla polizia locale di Roma Capitale nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida: Ostia, l'Eur, il centro storico, Trastevere, piazza Bologna, San Lorenzo, Ponte Milvio sono solo alcune delle località dove le pattuglie hanno eseguito accertamenti per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute collettiva e della sicurezza stradale, oltre che per contrastare fenomeni illegali di abusivismo commerciale e legati alla vendita e consumo di alcolici. A Campo de' Fiori, tre ragazzi, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, danneggiamento, lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: i tre, durante le procedure di identificazione per il mancato uso delle mascherine, hanno tentato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza e cercando di darsi alla fuga. In totale 13 le persone sanzionate per irregolarità in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione. Sempre nel territorio del I Municipio un locale è stato chiuso per 3 giorni per violazioni delle normative a contrasto della diffusione del contagio. All'interno il ristorante era stato adibito a discoteca, con un centinaio di persone che ballavano privi di mascherine e senza osservare le regole sul distanziamento. (segue) (Rer)