Roma: senza mascherina a Campo de’ Fiori si oppongono ai controlli, 3 ragazzi denunciati (2)

- Nel quartiere dell'Eur, all'altezza di piazzale dei SS. Pietro e Paolo, gli agenti hanno svolto verifiche mirate alla repressione di fenomeni connessi al disturbo della quiete pubblica: oltre 20 i conducenti di microcar sanzionati. Più di 20 le contestazioni per irregolarità amministrative riscontrate all'interno di pubblici esercizi e per la vendita e il consumo di alcolici fuori dall'orario consentito. Sanzioni per oltre 5mila euro sono scattate per il gestore di un locale: mancata indicazione di cibi surgelati, inosservanza della normativa sulla sicurezza alimentare e sul contenimento del contagio le principali violazioni rilevate. Particolare attenzione anche al rispetto delle regole su strada: circa 500 i conducenti sanzionati perché sorpresi alla guida oltre i limiti consentiti, più di 900 le sanzioni elevate per sosta irregolare e 110 i veicoli rimossi per intralcio alla circolazione. (Rer)