Scuola: Conte, da insegnanti sforzo straordinario, non si sono fermati un attimo

- Gli insegnanti hanno "fatto uno sforzo straordinario in questi mesi di lockdown, continuando a fare lezione con la didattica a distanza". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio trasmesso sui social alla vigilia dell'apertura della scuola. "Non era affatto facile - ha sottolineato il premier rivolgendosi agli insegnanti - eppure avete svolto un grandissimo lavoro, e per questo vi siamo grati". In questi mesi estivi, ha ricordato, "non vi siete fermati un attimo, avete lavorato tantissimo per essere pronti per la riapertura. Saremo con tutti voi, al vostro fianco, e continueremo a esserlo nei prossimi mesi". Conte ha poi esortato gli studenti a impegnarsi nello studio. Solo così, ha concluso, "migliorerete voi stessi".(Rin)