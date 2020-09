© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di Maio dice che tagliare i parlamentari non è antipolitica. E che l'antipolitica sono i trasformisti, che cambiano pur di rimanere al potere. Esattamente come ha fatto Di Maio. Che dunque è antipolitica, come il suo referendum". Lo ha scritto su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. (Rin)