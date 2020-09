Roma: Anzaldi (Iv), addio a La Spina Della Cimarra, grave perdita per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Addio all'indimenticabile Sebastiano La Spina Della Cimarra. Un nobile a soprattutto un gentiluomo, nel vero senso della parola, che ha accompagnato e guidato per circa 30 anni i Sindaci di Roma in tutte le cerimonie nazionali ed internazionali". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. "Una grave perdita per la città e per i tanti che lo ricordano per garbo, competenza e simpatia", conclude Anzaldi. (Com)