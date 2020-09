Venezuela: coronavirus, prorogata per 30 giorni la sospensione dei voli passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Venezuela hanno deciso di prorogare di 30 giorni la sospensione delle attività di aviazione civile a causa della pandemia di coronavirus, che ha già provocato circa 60 mila contagi e 477 decessi. Lo ha annunciato in un comunicato l’Istituto nazionale di aeronautica civile (Inac), secondo cui il provvedimento è stato assunto “in ottemperanza alle linee guida del governo nazionale, al fine di garantire la sicurezza del popolo venezuelano e sostenere le misure di contrasto alla pandemia di coronavirus”. Dalle restrizioni vengono esentati i voli di emergenza, gli aerei cargo, i servizi postali, i voli tecnici e umanitari e i rimpatri autorizzati. In tutti questi casi, ha precisato l’Inac, occorreranno le necessarie autorizzazioni delle autorità dell’aviazione civile, delle autorità sanitarie e di quelle per le migrazioni.(Vec)