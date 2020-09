Milano: controlli antimovida, 2 arresti per droga e 22 sanzioni per mancato uso delle mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nella serata di ieri sono continuati i controlli sulle zone della movida da parte della polizia di Milano. In particolare, l'ufficio prevenzione generale, con le sue varie articolazioni, affiancate dal reparto mobile e da operatori della polizia scientifica, hanno concentrato l'attenzione sulla zona Darsena/Navigli. Per un controllo più efficace in un'ottica di prevenzione di quegli episodi di disturbo e violenza verificatisi nel passato, il servizio è iniziato sin dalle 19 dalla stazione della metro di Porta Genova, che collega il capoluogo con i Comuni della provincia ed è utilizzata da molti giovani per raggiungere le zone del divertimento milanese, sulla quale spesso, anche in fase di ritorno, sono stati registrati atti di vandalismo e danneggiamenti. Nel corso del servizio sono state controllate oltre 270 persone; un cittadino italiano 25enne e un 36enne straniero sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente; un maggiorenne è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale; un minorenne è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di gr.10,68 di hashish; ad un minorenne sono state sequestrate amministrativamente 8 bottiglie di superalcoolici; 17 persone sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina; 157 persone sono state sanzionate, con la collaborazione del personale Atm, per mancanza del titolo di viaggio. Contestualmente il servizio si è esteso su Navigli e sulla Darsena, dove si è anche proceduto al controllo di oltre 150 persone, procedendo alla contestazione di altre 5 sanzioni per mancato uso della mascherina, ma senza riscontrare ulteriori criticità. (Com)