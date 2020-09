Ambiente: Comune di Milano rilancia bando per opere di efficientamento energetico in stabili privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha deciso di rilanciare il bando Be2, riformulando i criteri di distribuzione delle risorse. I cittadini avranno quindi maggiori vantaggi per eseguire lavori di efficientamento energetico nelle proprie abitazioni e potranno chiedere contributi fino al 31 dicembre di quest'anno. I lavori dovranno iniziare non più tardi dell'autunno 2021. I bandi Be1 e Be2, finanziati complessivamente per 23 milioni e 850mila euro, hanno consentito in questi anni di erogare fondi ai privati per eseguire opere di impatto ambientale sul patrimonio edilizio privato (ed esempio, installazione di pannelli solari, tetti e pareti verdi, depavimentazioni di aree esterne, sostituzione dei vecchi impianti termici, isolamento termico etc.). Per quanto riguarda il Be2 sono oltre 10 milioni e 200mila euro le risorse già erogate o prenotate. Fondi che hanno consentito di eseguire o programmare circa 160 interventi. Con la riformulazione del bando varata dalla Giunta e in pubblicazione nei prossimi giorni, si punterà a incentivare ancora di più l'esecuzione di queste opere, riformulando la distribuzione dei contributi e aumentando, in alcuni casi di più del doppio, per le tipologie più sostenibili, la compartecipazione del Comune al costo complessivo dell'intervento. (segue) (Com)