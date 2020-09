Ambiente: Comune di Milano rilancia bando per opere di efficientamento energetico in stabili privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, verrà data maggiore rilevanza a interventi di sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili con impianti alimentati da risorse rinnovabili, teleriscaldamento efficiente e micro-cogenerazione. Ad oggi, in città, sono presenti ancora oltre 1.500 caldaie a gasolio: secondo le stime di Amat, per ogni impianto sostituito è possibile conseguire un risparmio annuo di CO2 pari a 7 tonnellate in meno con un impianto a gas, 10 tonnellate per il teleriscaldamento, 14 con un impianto a pompa di calore. Complessivamente l'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalla sostituzione di tutte le caldaie a gas e gasolio ancora presenti in città (in vista del divieto totale a partire dal 2023) consentirebbe una riduzione delle emissioni pari a circa 46mila tonnellate di CO2. Maggiori risorse verranno destinate anche agli interventi sull'involucro degli stabili, che nell'ultima edizione del bando hanno ricevuto un numero notevole di richieste da parte degli utenti; per queste opere verrà fissato un tetto massimo per ogni singola domanda, in modo da aumentare la platea dei beneficiari. Sono tutti interventi che permettono di diminuire sensibilmente le emissioni e ridurre le spese di riscaldamento e raffrescamento, migliorando così la qualità dell'aria di Milano e facendo risparmiare le famiglie. (Com)