Scuola: Municipio Roma I, riaprono istituti in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapriamo le scuole in sicurezza nel Municipio di Roma I. "Oltre alle nuove strisce pedonali, abbiamo voluto dare spazio all'ingresso per garantire il distanziamento - si legge in una nota del Municipio I". E' quanto dichiarano in una nota la presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, e l'assessore alla scuola Giovanni Figà-Talamanca. "Dopo una prima sperimentazione, si procederà ove opportuno all'ampliamento definitivo dei marciapiedi o alla chiusura al traffico dei tratti interessati. Dal Tasso, al Regina Elena, Belli Mordini, Pistelli, Belli Col di Lana, Cairoli, Regina Margherita, Di Donato, Bonghi, e Baccarini, quest'ultima con il definitivo assetto di parapedonali, abbiamo approntato interventi necessari per garantire sicurezza e decoro a tutti i nostri studenti che finalmente varcano i portoni delle loro scuole dopo sei lunghi mesi di lockdown e incertezza. Abbiamo voluto realizzare - continua la nota - prima dell'apertura gli interventi necessari per il diserbo e la pulizia dei marciapiedi e, soprattutto, il rifacimento degli attraversamenti pedonali nelle immediate vicinanze degli 80 plessi scolastici presenti nel nostro territorio. A questi si aggiunge la posa dei sanpietrini in ceramica, in via Giulia, strada su cui insiste la scuola Virgilio, a rifacimento delle strisce pedonali, con un materiale green, una pietra ceramica realizzata con una percentuale di materiale proveniente dai rifiuti, che garantisce alte prestazioni in termini di resistenza e durata", conclude la nota. (Rer)