Repubblica Ceca: nuovo record nei contagi da Covid-19

- In Repubblica Ceca sono stati registrati 1.541 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, facendo segnare il record dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dalle autorità sanitarie di Praga. La Repubblica Ceca si conferma in questo modo uno dei paesi in Europa con il tasso di diffusione dei contagi da Covid-19 più elevati, con una situazione migliore solamente rispetto a Spagna e Francia. Per il quinto giorno consecutivo i nuovi casi in Repubblica Ceca sono stati superiore alle mille unità per un paese con circa 10,7 milioni di abitanti.(Vap)