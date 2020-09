Roma: rapina in casa a Fidene, smurano cassaforte e colpiscono proprietario con martello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapina in un'abitazione bifamiliare alla periferia di Roma. È accaduto ieri sera alle 21 circa in via Ortignano, in zona Fidene Serpentara. Secondo quanto ricostruito, due ladri, di etnia rom, sono entrati in casa e hanno smurato la cassaforte. I proprietari, sentendo i rumori provocati dalla rimozione della cassaforte, si sono avvicinati per capire cose sesse accadendo, e si sono trovati di fronte i due malviventi, che nel fuggire li hanno spintonati colpendo uno dei proprietari con un martello alla testa. L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo. All'interno della cassaforte c'erano gioielli per un valore di circa 30mila euro. Sulla vicenda indaga la polizia. (Rer)