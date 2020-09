Roma: Raggi, il nuovo skate park di Ostia presto sarà pronto e consegnato a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2014 il vecchio skate park di Ostia era andato a fuoco "e avevamo promesso che lo avremmo ricostruito. Un progetto che tra poco sarà pronto e consegnato al litorale di Roma e ai suoi cittadini. Il cantiere sta andando avanti". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, pubblicando un video che mostra "le squadre che stanno ultimando le curve della 'bowl', una delle parti più complesse dell’opera. Si tratta di un’area in cui, grazie alla forma, gli skater potranno esibirsi nelle loro evoluzioni. Il lavoro è stato affidato ad un pool di esperti e professionisti del settore come Sergi Arenas che nella sua carriera ha disegnato più di 70 impianti, progettando nel 2017 la bowl per l’ultimo Campionato del mondo in Cina. È bello vedere l’area che piano piano prende forma: grazie a tutti coloro che, con il loro impegno, stanno rendendo possibile questo risultato", conclude Raggi. (Rer)