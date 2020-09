Milano: educazione, cura degli animali e percorsi finalizzati all'adozione, sono le linee guida per l'affidamento del canile-gattile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività di educazione cinofila e cura dei cani, custodia e cura dei gatti, pulizia delle strutture e percorsi finalizzati all'adozione degli animali. Sono tra le principali richieste contenute nelle linee di indirizzo approvate dall'amministrazione comunale di Milano in preparazione della gara a evidenza pubblica per la gestione del parco rifugio canile-gattile del Comune per i prossimi tre anni. Nello specifico il documento, redatto in vista della scadenza del contratto in corso (31 dicembre 2020), prevede che i candidati alla gestione della struttura di via Aquila si occupino dell'attività di custodia e cura del benessere della popolazione canina ospitata, la realizzazione di attività di inserimento dei nuovi ingressi e di recupero e riabilitazione comportamentale dei cani finalizzate a una loro adozione, il trasporto degli animali da e verso le cliniche veterinarie, la custodia e la pulizia delle strutture e delle aree comuni. Per il padiglione riservato ai gatti, i gestori dovranno occuparsi di tutte le attività di custodia e di cura della popolazione ospitata, dell'inserimento dei nuovi ingressi e della loro adozione, della custodia e pulizia delle strutture e dell'acquisto di cibo e lettiera per gli animali presenti. (segue) (Com)