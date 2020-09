Milano: educazione, cura degli animali e percorsi finalizzati all'adozione, sono le linee guida per l'affidamento del canile-gattile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine verrà assegnata in gestione la direzione sanitaria della struttura e tutti i servizi veterinari finalizzati al benessere sanitario e psicologico dei cani e dei gatti, ceduti dal proprietario per gravi motivi, sequestrati o rinvenuti vaganti (in seguito al periodo di osservazione da parte dell'Ats), in attesa dell'adozione. Per l'affidamento dei servizi, per un costo complessivo stimato in oltre due milioni di euro, si procederà tramite gara ad evidenza pubblica sopra soglia in ambito UE, mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, attribuendo fino a un massimo di 70 punti per l'elemento qualitativo e fino a un massimo di 30 punti per l'elemento prezzo. Canile e gattile potranno essere aggiudicati anche a un unico soggetto, mentre la direzione sanitaria dovrà essere affidata a un gestore terzo. Sulla base dell'esperienza maturata dall'inaugurazione della struttura a oggi, viene confermata la necessità di prevedere nella gestione della struttura una stretta interconnessione tra l'attività di educazione cinofila e la cura dei cani ospiti del parco-canile, con un incremento delle ore dedicate ai percorsi finalizzati all'adozione, finalità primaria del servizio. (Com)