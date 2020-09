Colombia: congelato il prestito da 312 milioni di euro del governo alla compagnia aerea Avianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale amministrativo di Cundinamarca, in Colombia, ha disposto oggi il congelamento di un prestito da 312 milioni di euro elargito dal governo alla compagnia aerea Avianca, accogliendo una causa intentata contro il presidente della Repubblica, Ivan Duque Marquez, il ministero delle Finanze e il gruppo Avianca. Lo ha reso noto l’emittente radiofonica “Caracol”. Nel testo della sentenza, i giudici impongono “al ministero delle Finanze di eseguire, entro 24 ore, tutte le azioni amministrative necessarie a ottemperare all’ordine impartito, dandone notizia alla corte”. Il promotore della causa, il cittadino Jonatan Ruiz Tobon, osserva come non vi sia chiarezza sulle condizioni del prestito e sulle garanzie necessarie a sostenerlo.(Mec)