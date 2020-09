Roma: rissa condominiale in zona Sant’ippolito, arrestate 4 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lite condominiale in zona Sant’ippolito a Roma, dove un diverbio, per futili motivi, è sfociato poi in una furiosa rissa che ha coinvolto 4 uomini, tutti italiani, di 28, 30, 55 e 60 anni. I fatti sono avvenuti poco dopo le 15 di ieri in un condominio in via Cipriano Facchinetti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che dopo aver sedato gli animi hanno arrestato le 4 persone con l’accusa di rissa aggravata e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel parapiglia generale, infatti, qualcuno dei protagonisti della rissa è arrivato anche a colpire uno degli agenti, che è rimasto ferito in maniera non grave.(Rer)