Decreto Rilancio: Crimi, superbonus crea lavoro e migliora ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’innovazione tecnologica è una delle nostre cinque stelle e oggi è praticamente quasi totalmente realizzata, grazie a quanto inserito nel Dl semplificazioni. E abbiamo fatto una manovra storica nel decreto Rilancio col superbonus al 110 per cento, che consente per la prima volta anche a chi non ha risorse economiche di poter efficientare energeticamente e sul piano antisismico il proprio patrimonio immobiliare". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, nel corso di un’iniziativa elettorale ad Arezzo con la candidata presidente alla Regione Irene Galleti e il candidato sindaco Michele Menchetti. "Il superbonus rappresenta una vera e propria manovra che non solo incentiva il settore dell’edilizia, ma che crea lavoro e in prospettiva un miglioramento del nostro benessere energetico e ambientale”, ha concluso Crimi. (Rin)