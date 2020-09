Scuola: Ronzulli (FI), Conte ammette fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, in una nota, afferma: "al di là delle fandonie raccontate da Conte e dal ministro Azzolina, sulla scuola è giusto fare un'operazione verità. Il governo ha fallito nel suo intento di riportare tutti i ragazzi tra i banchi il 14 settembre perché non è riuscito a garantire quella sicurezza sanitaria indispensabile a ripartire ovunque. La scuola domani prenderà il via sono in quelle realtà virtuose ed esclusivamente grazie al lavoro di amministratori locali e presidi su cui il governo ha scaricato tutta la responsabilità dell'avvio del nuovo anno scolastico". (segue) (com)