Scuola: Ronzulli (FI), Conte ammette fallimento (2)

- "Non hanno fatto i lavori di edilizia scolastica per aumentare in numero di aule, non si sono stanziate risorse per raddoppiare le corse del trasporto pubblico negli orari più affollati dagli studenti, ma si è messo in atto un assurdo braccio di ferro con il governatore del Piemonte che saggiamente vuole effettuare la misurazione della temperatura, oltre che a casa, anche all'ingresso degli istituti - sottolinea Ronzulli -. Tra numerose classi senza insegnanti, caos per quanto riguarda i certificati medici e banchi non ancora consegnanti a tutti gli istituti, se fosse stato per il ministro dell'Istruzione la riapertura delle scuole sarebbe ancora oggi rinviata ovunque a data da destinarsi. L'elenco di comuni costretti a rimandare la ripartenza, a causa dell'inconcludenza di questo governo tutto chiacchiere e zero fatti, si allunga sempre più, consegnando una triste realtà che è sotto gli occhi di tutti. E' giunto il momento di prenderne atto, non farlo sarebbe ridicolo".-- (com)