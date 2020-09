Milano: dal Comune spazi di viale D'Annunzio per le classi dell'Ics Cavalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano mette a disposizione parte della storica sede dei centri di formazione, in viale D'Annunzio, per ospitare alcuni ragazzi e ragazze dell'istituto comprensivo statale Cavalieri. La scuola, che partirà regolarmente domani con le lezioni in presenza, a causa del distanziamento necessario per le regole dettate dall'emergenza Covid 19, è stata costretta a prevedere la divisione di alcune classi i cui alunni non potevano stare tutti insieme nelle aule molto piccole. Nell'ultimo mese, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, sono state vagliate diverse ipotesi per ospitare otto classi in spazi vicini all'istituto, ma nessuna si è rivelata adeguata. Ora grazie al lavoro congiunto tra gli assessorati, a partire dalla metà di ottobre, la sede dei centri di formazione del Comune in viale D'Annunzio, ospiterà i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado Cavalieri consentendo la regolare ripresa delle lezioni delle classi al completo. (Com)