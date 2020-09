Corea del Sud: il governo allenta il distanziamento sociale a Seul per le prossime due settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’annuncio di ieri, possono riaprire anche le palestre e saranno consentite riunioni fino a 50 persone all’interno di locali e fino a 100 all’esterno. Gli eventi sportivi restano chiusi al pubblico. L’allentamento del distanziamento sociale dovrebbe contribuire a una riapertura dell’economia, prima di un nuovo irrigidimento delle misure in occasione del Chuseok, il festival del raccolto in Corea, a partire dal 28 settembre prossimo. “Il numero di contagi quotidiani – ha avvertito il premier Chung – non è ancora tornato in doppia cifra e non ci troviamo ancora in una situazione nella quale le misure possano essere significativamente allentate. Attualmente un contagio su quattro risulta intracciabile”. (Git)