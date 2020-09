Grecia: presidente Sakellaropoulou in visita a Castelrosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente greca Katerina Sakellaropoulou si trova oggi in visita a Castelrosso (Kastellorizo) per festeggiare il 77mo anniversario della liberazione dell'isola dell'Egeo orientale. La visita di oggi assume un significato particolare alla luce delle tensioni tra Atene ed Ankara, che hanno visto proprio l'area a largo di Castelrosso come uno dei luoghi principali delle dispute nel Mediterraneo orientale. Sakellaropoulou ha in programma per oggi una visita alla chiesa di San Costantino e Elena, mentre successivamente si recherà al monumento ai caduti. La presidente greca visiterà successivamente alcune navi della Marina militare ellenica nel porto dell'isola agli estremi confini orientali della Grecia.(Gra)