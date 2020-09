Reddito cittadinanza: Fapi, fallimentare, basta percettori con bancomat in tasca su divano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza non ha favorito l'occupazione, e nei fatti si e' dimostrata una misura assistenzialistica, come del resto era stato previsto. E' evidente che dopo i primi 18 mesi di sperimentazione, quando nessun percettore ha trovato lavoro, sarebbe opportuno ripensare a tale misura, destinando queste risorse alle imprese per aiutare loro ad assumere". Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "L'incrocio tra domanda e offerta di lavoro - spiega il leader della Fapi - doveva essere gestita dai centri per l'impiego ma in alcune realtà non e' stato avviato, come in Campania, dove addirittura i navigator sono stati contrattualizzati 6 mesi più tardi rispetto alle altre regioni. Alla luce del fallimento prodotto, il reddito di cittadinanza deve essere riformulato, legando i percettori ad un lavoro effettivo, di utilità sociale o collocati attraverso le imprese, ma certamente non e' possibile mantenerli a casa sul divano con il bancomat in tasca", conclude Sciotto. (com)