Brexit: ex premier Blair e Major contro Johnson, "propone un piano scioccante" (3)

- Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrà inoltre fronteggiare una vera e propria rivolta della propria maggioranza sulla nuova legge che gli permetterebbe di annullare alcune parti dell'accordo di divorzio con l'Unione europea e, di fatto, infrangere il diritto internazionale. Una fronda di almeno 30 parlamentari, che secondo il quotidiano "The Times" potrebbe crescere nelle prossime ore, sarebbero pronti a mettere i bastoni tra le ruote al piano di Johnson. Un emendamento alla legge presentato dai conservatori contrari, che sarà discussa alla Camera dei comuni lunedì, impedirebbe al governo di fare alcuna modifica all'accordo firmato con l'Ue senza passare per un voto del parlamento. Secondo il quotidiano, tuttavia, il governo starebbe fronteggiando una forte opposizione non solo in parlamento, ma anche sul fronte dei brexiteers (i sostenitori della Brexit) più duri e puri, i quali sarebbero preoccupati dell'impatto che una mossa del genere potrebbe avere sulla reputazione del Paese e sui futuri accordi commerciali che il Regno dovrà stringere con Paesi terzi. (segue) (Rel)