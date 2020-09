Brexit: ex premier Blair e Major contro Johnson, "propone un piano scioccante" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scrive "The Times" che fonti interne a Downing Street avrebbero rivelato che Johnson non avrebbe intenzione di "punire" i dissidenti con la non ricandidatura, cosa che invece fece lo scorso anno per "facilitare" il passaggio in parlamento dell'accordo con l'Unione europea sulla Brexit. L'Unione europea ha dato un ultimatum di tre settimane a Johnson per ritirare la proposta di legge (fino a fine mese), ma il governo ha risposto mettendo la legge su un "binario veloce" per essere discussa e potenzialmente approvata entro la fine del mese. (Rel)