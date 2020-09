Difesa: paracadutisti russi in arrivo in Bielorussia per esercitazione Fratellanza slava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha inviato i paracadutisti della divisione Pskov in Bielorussia per le esercitazioni congiunte che inizieranno lunedì. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca. Si tratta delle esercitazione militare Fratellanza slava, che si tiene regolarmente da alcuni anni. Quest'anno le esercitazioni sono in programma dal 14 al 25 settembre. Le esercitazioni Fratellanza slava coinvolgono normalmente i militari di Russia, Bielorussia e Serbia. Belgrado tuttavia ha annunciato nei giorni scorsi la decisione di sospendere per sei mesi la partecipazione a tutte le esercitazioni nel rispetto della propria neutralità militare. La stampa locale ha interpretato l'annuncio come il frutto di pressioni da parte dell'Ue alla luce della situazione in Bielorussia, dopo che la Serbia si è unita agli altri paesi dei Balcani occidentali nell'adottare la dichiarazione congiunta dell'Unione per condannare la repressione delle proteste da parte del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. (segue) (Rum)